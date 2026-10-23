Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało czterech rosyjskich dyplomatów w Wiedniu za persona non grata i nakazało im opuścić kraj. Resort oświadczył, że decyzję podjęto na podstawie wniosków austriackich służb bezpieczeństwa dotyczących działalności niezgodnej ze statusem dyplomatycznym. Według publikacji sformułowanie to jest zwykle używane w kontekście podejrzeń o szpiegostwo.

Kogo dotyczy decyzja

Trzech dyplomatów pracowało w ambasadzie państwa-agresora Rosji w Austrii, a jeszcze jeden — w rosyjskiej delegacji przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa wojskowego i kontroli zbrojeń. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie austriackiego MSZ.

Po ogłoszeniu decyzji rosyjskie agencje informacyjne zacytowały przedstawiciela MSZ Rosji, państwa-agresora, który oświadczył, że Moskwa odpowie na wydalenie dyplomatów. Nie podał szczegółów możliwej odpowiedzi.

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Wydalanie dyplomatów od 2020 roku

Obecna decyzja zwiększyła do 18 liczbę rosyjskich dyplomatów wydalonych przez Austrię od 2020 roku. Podczas poprzedniej rundy wydaleń w maju Austria ogłosiła usunięcie trzech dyplomatów. Wówczas władze wskazywały na „las anten” na dachach rosyjskich budynków dyplomatycznych, który mógł być wykorzystywany do szpiegostwa.

Wiedeń jest ważnym ośrodkiem dyplomatycznym: w mieście znajdują się OBWE i szereg struktur ONZ, w tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Znaczna liczba przedstawicielstw dyplomatycznych stwarza możliwości działania agentów wywiadu pod osłoną immunitetu dyplomatycznego.

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