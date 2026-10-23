Министерство иностранных дел Австрии объявило персонами нон грата четырех российских дипломатов в Вене и приказало им покинуть страну. В ведомстве заявили, что решение было принято на основании выводов австрийских органов безопасности относительно деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. По данным издания, эта формулировка обычно используется в контексте подозрений в шпионаже.

Кого касается решение

Трое дипломатов работали в посольстве государства-агрессора России в Австрии, еще один — в российской делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая занимается вопросами военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление австрийского МИД.

После объявления решения российские информагентства процитировали представителя МИД России, государства-агрессора, который заявил, что Москва ответит на высылку дипломатов. Подробностей возможного ответа он не привел.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Высылка дипломатов с 2020 года

Нынешнее решение увеличило до 18 число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года. Во время предыдущего раунда высылки в мае Австрия объявила о выдворении трех дипломатов. Тогда власти указывали на «лес антенн» на крышах российских дипломатических зданий, который мог использоваться для шпионажа.

Вена является крупным дипломатическим центром: в городе расположены ОБСЕ и ряд структур ООН, в частности Международное агентство по атомной энергии. Значительное количество дипломатических представительств создает возможности для работы агентов разведки под прикрытием дипломатического иммунитета.

Читай нас в