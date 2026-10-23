В Вашингтоне проверили подозрительный предмет возле посольства Украины

В Вашингтоне завершили проверку подозрительного предмета, который обнаружили у входа в консульское отделение посольства Украины. Американские правоохранители установили, что он не представляет угрозы. В ведомстве отметили, что после завершения всех необходимых мероприятий территория вокруг дипломатического учреждения была открыта. «По результатам проверки американские правоохранители сообщили, что обнаруженный возле посольства предмет не представляет угрозы, территория вокруг дипломатического представительства разблокирована», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве также добавили, что прием посетителей вскоре возобновят. Других подробностей о найденном предмете в сообщении не привели.

Территорию временно оцепили из соображений безопасности

О подозрительном предмете у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне МИД сообщило ранее. По информации ведомства, американская полиция квалифицировала находку как подозрительную. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников посольства и посетителей, правоохранители временно эвакуировали людей и оцепили территорию. На время проверки доступ к участку возле дипломатического учреждения был ограничен.

По завершении проверки правоохранители подтвердили, что предмет не представляет угрозы. Оцепление сняли, а работу консульского отделения готовятся возобновить. Таким образом, проверка подозрительного предмета возле посольства Украины в Вашингтоне завершилась без выявления угрозы. По данным украинского МИД, территория вновь доступна, а прием посетителей должны возобновить в ближайшее время. О результатах проверки сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В Вашингтоне возле посольства Украины обнаружили подозрительный предмет.