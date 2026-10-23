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Біля посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет

UA NEWS 23 Жовтня 2026 18:10
Біля посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет
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У Вашингтоні поблизу посольства України знайшли підозрілий предмет. 

 Секретна служба США проводить розслідування, а дороги поруч із дипломатичною установою перекрили.

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Джерело: Остап Яриш.

Західні посольства в Києві готують плани дій на випадок нового загострення та прицільних російських ударів по дипломатичних установах. За даними The Guardian, серед можливих варіантів — тимчасове перенесення роботи до Львова або східної Польщі, але зараз дипломати залишаються у столиці.

Польща не планує змінювати режим роботи свого посольства в Києві попри нові погрози Росії та заклики до іноземних дипломатів залишити українську столицю. У польському МЗС заявили, що такі дії не змусять Варшаву послабити підтримку України.

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