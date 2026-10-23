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W pobliżu ambasady Ukrainy w Waszyngtonie znaleziono podejrzany przedmiot

UA NEWS 23 października 2026 18:10
W pobliżu ambasady Ukrainy w Waszyngtonie znaleziono podejrzany przedmiot

W Waszyngtonie, w pobliżu ambasady Ukrainy, znaleziono podejrzany przedmiot. 

 Służby specjalne USA prowadzą dochodzenie, a drogi w pobliżu placówki dyplomatycznej zostały zamknięte.

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Źródło: Ostap Yarysh.

Zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują plany działania na wypadek nowego zaostrzenia sytuacji i celowych rosyjskich ataków na placówki dyplomatyczne. Według danych „The Guardian” wśród możliwych wariantów jest tymczasowe przeniesienie działalności do Lwowa lub wschodniej Polski, ale na razie dyplomaci pozostają w stolicy.

Polska nie planuje zmiany trybu pracy swojej ambasady w Kijowie pomimo nowych gróźb ze strony Rosji i wezwań skierowanych do zagranicznych dyplomatów, by opuścili stolicę Ukrainy. W polskim MSZ oświadczono, że takie działania nie zmuszają Warszawy do osłabienia wsparcia dla Ukrainy.

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