W pobliżu ambasady Ukrainy w Waszyngtonie znaleziono podejrzany przedmiot

W Waszyngtonie, w pobliżu ambasady Ukrainy, znaleziono podejrzany przedmiot.

Służby specjalne USA prowadzą dochodzenie, a drogi w pobliżu placówki dyplomatycznej zostały zamknięte.

Źródło: Ostap Yarysh.

Zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują plany działania na wypadek nowego zaostrzenia sytuacji i celowych rosyjskich ataków na placówki dyplomatyczne. Według danych „The Guardian” wśród możliwych wariantów jest tymczasowe przeniesienie działalności do Lwowa lub wschodniej Polski, ale na razie dyplomaci pozostają w stolicy.

Polska nie planuje zmiany trybu pracy swojej ambasady w Kijowie pomimo nowych gróźb ze strony Rosji i wezwań skierowanych do zagranicznych dyplomatów, by opuścili stolicę Ukrainy. W polskim MSZ oświadczono, że takie działania nie zmuszają Warszawy do osłabienia wsparcia dla Ukrainy.

Czytaj nas na