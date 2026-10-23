We Francji, w miastach Trappes i La Verrière niedaleko Paryża, mężczyzna strzelający z samochodu zabił jedną osobę i ranił pięć kolejnych. Wśród poszkodowanych jest 12-letnia dziewczynka, która odniosła bardzo ciężkie obrażenia, informuje The Independent.

Sprawę bada prokuratura antyterrorystyczna

Francuska krajowa prokuratura antyterrorystyczna przejęła sprawę. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez nazwał strzelaninę przestępstwem terrorystycznym. Jak powiedział, atak nastąpił w trzech różnych miejscach w czasie krótszym niż 15 minut.

Nuñez przekazał, że trzy z pięciu rannych osób są w stanie krytycznym, a ich życiu zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Minister docenił również działania pięciu policjantów z brygady do walki z przestępczością, którzy go zatrzymali.

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Śledczy badają możliwy motyw rasistowski

Prokuratorzy uznają atak za przestępstwo terrorystyczne i rozpatrują możliwy motyw rasistowski. Wszczęli postępowanie karne w sprawie kilku możliwych przestępstw, w tym zabójstwa w związku z działalnością terrorystyczną w okolicznościach obciążających z powodu faktycznej lub domniemanej przynależności ofiary do określonej rasy, grupy etnicznej, narodowości lub religii.

Burmistrz Trappes Ali Rabeh oświadczył, że napastnik prawdopodobnie wybierał przypadkowych przechodniów w kilku miejscach, w tym w pobliżu placu zabaw. Nazwał atak aktem terrorystycznym o rasistowskich i prawdopodobnie islamofobicznych motywach. Nuñez zaznaczył również, że napastnik najwyraźniej użył broni typu wojskowego lub co najmniej broni automatycznej.

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