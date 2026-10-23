巴黎郊区枪手杀害1人、打伤5人——《独立报》

法国巴黎附近的特拉普和拉韦里耶尔两座城市发生枪击事件，一名男子从汽车内开枪，造成1人死亡、另有5人受伤。据《独立报》报道，伤者中包括一名伤势极其严重的12岁女孩。

反恐检察机关调查此案

法国国家反恐检察院已接手此案。内政部长洛朗·努涅斯称，这起枪击事件是恐怖主义犯罪。他表示，袭击在不到15分钟内发生在三个不同地点。

努涅斯表示，5名伤者中有3人情况危急，生命受到威胁。执法人员已拘留嫌疑人。部长还赞扬了反犯罪警队5名警察的行动，他们制止了嫌疑人。

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调查人员核查可能的种族主义动机

检察官认为这起袭击是恐怖主义犯罪，并正在调查可能存在的种族主义动机。他们已就多项可能的违法行为启动刑事程序，其中包括与恐怖主义活动有关的谋杀罪；由于受害者实际或被认为属于某一特定种族、族群、国籍或宗教，而存在加重情节。

特拉普市长阿里·拉贝赫表示，袭击者可能在多个地点随机选择路人作为目标，其中包括一处游乐场附近。他称这起袭击是具有种族主义和可能的伊斯兰恐惧症动机的恐怖行为。努涅斯还指出，袭击者似乎使用了军用类型武器，或至少是自动武器。

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