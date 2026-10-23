У передмісті Парижа стрілець убив людину й поранив п’ятьох — The Independent

У Франції, в містах Трапп і Ла-Верр'єр поблизу Парижа, чоловік, який стріляв із автомобіля, убив одну людину та поранив ще п’ятьох. Серед постраждалих є 12-річна дівчинка, яка зазнала дуже тяжких поранень, повідомляє The Independent.

Справу розслідує антитерористична прокуратура

Національна антитерористична прокуратура Франції взяла справу у провадження. Міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс назвав стрілянину терористичним злочином. За його словами, напад стався у трьох різних місцях протягом менш як 15 хвилин.

Нюньєс повідомив, що троє з п’ятьох поранених перебувають у критичному стані, а їхньому життю загрожує небезпека. Правоохоронці затримали підозрюваного. Міністр також відзначив дії п’ятьох поліцейських із бригади боротьби зі злочинністю, які зупинили його.

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Слідство перевіряє можливий расистський мотив

Прокурори вважають напад терористичним злочином і розглядають можливий расистський мотив. Вони відкрили кримінальне провадження за кількома ймовірними правопорушеннями, зокрема за фактом убивства у зв’язку з терористичною діяльністю за обтяжувальних обставин через фактичну або уявну належність потерпілого до певної раси, етнічної групи, національності чи релігії.

Мер Траппа Алі Рабех заявив, що нападник, імовірно, обирав випадкових перехожих у кількох місцях, зокрема біля дитячого майданчика. Він назвав напад терористичним актом із расистськими та, ймовірно, ісламофобськими мотивами. Нюньєс також зазначив, що нападник, схоже, використовував зброю військового типу або щонайменше автоматичну зброю.

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