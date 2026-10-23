Во Франции, в городах Трап и Ла-Веррьер недалеко от Парижа, мужчина, стрелявший из автомобиля, убил одного человека и ранил еще пятерых. Среди пострадавших — 12-летняя девочка, получившая очень тяжелые ранения, сообщает The Independent.

Дело расследует антитеррористическая прокуратура

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции взяла дело в производство. Министр внутренних дел Лоран Нюньес назвал стрельбу террористическим преступлением. По его словам, нападение произошло в трех разных местах менее чем за 15 минут.

Нюньес сообщил, что трое из пяти раненых находятся в критическом состоянии, а их жизни угрожает опасность. Правоохранители задержали подозреваемого. Министр также отметил действия пятерых полицейских из бригады по борьбе с преступностью, которые его остановили.

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Следствие проверяет возможный расистский мотив

Прокуроры считают нападение террористическим преступлением и рассматривают возможный расистский мотив. Они открыли уголовное производство по нескольким возможным правонарушениям, в частности по факту убийства в связи с террористической деятельностью при отягчающих обстоятельствах из-за фактической или предполагаемой принадлежности потерпевшего к определенной расе, этнической группе, национальности или религии.

Мэр Трапа Али Рабех заявил, что нападавший, вероятно, выбирал случайных прохожих в нескольких местах, в том числе возле детской площадки. Он назвал нападение террористическим актом с расистскими и, возможно, исламофобскими мотивами. Нюньес также отметил, что нападавший, по-видимому, использовал оружие военного типа или как минимум автоматическое оружие.

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