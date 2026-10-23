W Mołdawii dron spadł 100 metrów od budynku mieszkalnego

W miejscowości Kisztelnica w powiecie Telenesz w Mołdawii znaleziono drona w pobliżu budynku mieszkalnego.

O znalezisku poinformował policję lokalny mieszkaniec.

Nie ma ofiar. Teren został odgrodzony, na miejsce przybyli saperzy, którzy mają zbadać drona i ustalić okoliczności jego upadku.

Źródło: Newsmaker.

Naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii przez rosyjskie drony może być celowym działaniem Rosji.

Władze Mołdawii rozpoczęły tworzenie specjalnych stref ochronnych i schronów na przejściach granicznych z Ukrainą w celu ochrony pracowników i obywateli przed atakami dronów. Minister spraw wewnętrznych Daniela Misail-Nikitin zaznaczyła, że w razie zagrożenia cywile i straż graniczna będą mogli szybko ewakuować się w bezpieczne miejsca.

16 października w Mołdawii dron spadł i eksplodował na polu w pobliżu wsi Nowe Kodriany w rejonie Dondjuszańskim. Do zdarzenia doszło 16 października o godz. 16:22. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

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