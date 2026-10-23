В Молдове дрон упал в 100 метрах от жилого дома

В селе Киштельница Теленешского района Молдовы обнаружили беспилотник недалеко от жилого дома.

О находке в полицию сообщил местный житель.

Пострадавших нет. Территорию оцепили, на место прибыли саперы, которые должны осмотреть дрон и установить обстоятельства падения.

Источник: Newsmaker.

Нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками может быть преднамеренным действием России.

Власти Молдовы приступили к созданию специальных защитных зон и укрытий на пунктах пропуска через государственную границу с Украиной для защиты сотрудников и граждан от атак беспилотников. Министр внутренних дел Даниэла Мисаил-Никитин отметила, что в случае опасности гражданские лица и пограничники смогут оперативно эвакуироваться в безопасные места.

В Молдове 16 октября беспилотник упал и взорвался в поле недалеко от села Новые Кодряны Дондюшанского района. Инцидент произошел 16 октября в 16:22. По предварительным данным, пострадавших нет.

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