Молдова створить укриття на кордоні з Україною через атаки БпЛА

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Влада Молдови розпочала створення спеціальних захисних зон та укриттів на пунктах пропуску через державний кордон із Україною для захисту працівників і громадян від атак безпілотників. Міністерка внутрішніх справ Данієла Місаїл-Нікітін зазначила, що у разі небезпеки цивільні та прикордонники матимуть змогу оперативно евакуюватися у безпечні місця.

Окрім цього, молдовська сторона відкликає своїх співробітників зі спільних пунктів пропуску, розташованих безпосередньо на українській території, зокрема з КПП «Крива» та «Паланка».

Рішення ухвалено на тлі систематичних обстрілів прикордонної інфраструктури, через які 5 жовтня поблизу Паланки унаслідок влучання уламків зазнав поранення поліцейський, а на початку вересня біля Старокозачого через атаку дронів загинули двоє цивільних осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські ракети та безпілотники 81 раз порушували повітряний простір Молдови, з яких 44 випадки зафіксовано у 2026 році.

Про це повідомляє видання «NewsMaker».

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