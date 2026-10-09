Європарламент відкинув тиск Китаю на міжнародну участь Тайваню — Taipei Times

Європейський парламент у Страсбурзі ухвалив рекомендацію щодо політичних відносин ЄС і Китаю, у якій відкинув спроби Пекіна обмежити участь Тайваню в міжнародних організаціях та обмінах. Документ адресований Європейській раді, Єврокомісії та високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, повідомляє Taipei Times.

Євродепутати назвали Тайвань цінним партнером у торгівлі й технологіях та підтримали поглиблення зв’язків між ЄС і Тайванем, наголосивши на стратегічному значенні таких відносин. У рекомендації згадано тиск Китаю у зв’язку з участю віцепрезидентки Тайваню Сяо Бі-кім у Європейській конференції Вентотене за свободу і демократію, організованій Європарламентом минулого місяця.

Позиція щодо статус-кво

Документ підтверджує, що політику ЄС щодо Тайваню визначає політика «одного Китаю», водночас Євросоюз ніколи не схвалював принцип «одного Китаю», який просуває Пекін. Європарламент виступив проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво силою або примусом, а також проти змін, що суперечать волі жителів Тайваню.

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Рекомендація закликає ЄС та держави-члени посилити безпекову координацію з іншими демократичними партнерами регіону. Серед запропонованих заходів — постійна морська присутність і спільні навчання для зміцнення регіональної стабільності. Єврокомісію також закликали виконати обіцянку парламенту щодо стримування Китаю від провокацій або ескалації напруженості навколо Тайваню.

Співпраця та участь в ООН

Європарламент закликав ООН відхиляти вимоги Китаю та надавати власникам паспортів Республіки Китай, зокрема туристам, журналістам, працівникам неурядових організацій і політичним активістам, доступ до екскурсій і заходів ООН. Також депутати виступили проти того, що вони назвали викривленням Китаєм резолюції Генасамблеї ООН №2758 для обґрунтування претензій на територію та суверенітет Тайваню. У тексті зазначено, що ця резолюція не згадує Тайвань і стосується лише представництва Китаю в ООН.

Окремо рекомендація закликає поглиблювати економічну й технологічну співпрацю з Тайванем, зокрема у виробництві напівпровідників та кібербезпеці. Єврокомісію закликали без зволікань розпочати підготовку до переговорів про двосторонню інвестиційну угоду або інший формат домовленостей, зокрема меморандум про критично важливі ланцюги постачання.

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