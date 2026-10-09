Европейский парламент в Страсбурге принял рекомендацию по политическим отношениям ЕС и Китая, в которой отверг попытки Пекина ограничить участие Тайваня в международных организациях и обменах. Документ адресован Европейскому совету, Еврокомиссии и высокой представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, сообщает Taipei Times.

Евродепутаты назвали Тайвань ценным партнером в торговле и технологиях и поддержали углубление связей между ЕС и Тайванем, подчеркнув стратегическое значение таких отношений. В рекомендации упоминается давление Китая в связи с участием вице-президента Тайваня Сяо Би-ким в Европейской конференции в Вентотене за свободу и демократию, организованной Европарламентом в прошлом месяце.

Позиция по статус-кво

Документ подтверждает, что политику ЕС в отношении Тайваня определяет политика «одного Китая», при этом Европейский союз никогда не одобрял продвигаемый Пекином принцип «одного Китая». Европарламент выступил против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением, а также против изменений, противоречащих воле жителей Тайваня.

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Рекомендация призывает ЕС и государства-члены усилить координацию в сфере безопасности с другими демократическими партнерами в регионе. Среди предложенных мер — постоянное морское присутствие и совместные учения для укрепления региональной стабильности. Еврокомиссию также призвали выполнить обещание парламенту по сдерживанию Китая от провокаций или эскалации напряженности вокруг Тайваня.

Сотрудничество и участие в ООН

Европарламент призвал ООН отклонять требования Китая и предоставлять владельцам паспортов Китайской Республики, в том числе туристам, журналистам, работникам неправительственных организаций и политическим активистам, доступ к экскурсиям и мероприятиям ООН. Депутаты также выступили против того, что они назвали искажением Китаем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №2758 для обоснования претензий на территорию и суверенитет Тайваня. В тексте отмечается, что эта резолюция не упоминает Тайвань и касается только представительства Китая в ООН.

Отдельно рекомендация призывает углублять экономическое и технологическое сотрудничество с Тайванем, в частности в производстве полупроводников и кибербезопасности. Еврокомиссию призвали без промедления начать подготовку к переговорам о двустороннем инвестиционном соглашении или другом формате договоренностей, включая меморандум о критически важных цепочках поставок.

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