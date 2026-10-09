Parlament Europejski w Strasburgu przyjął zalecenie dotyczące stosunków politycznych UE z Chinami, w którym odrzucił próby Pekinu ograniczenia udziału Tajwanu w organizacjach międzynarodowych i wymianach. Dokument jest skierowany do Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz wysokiej przedstawicielki UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kai Kallas, informuje Taipei Times.

Europosłowie określili Tajwan jako cennego partnera w handlu i technologii oraz poparli pogłębianie więzi między UE a Tajwanem, podkreślając strategiczne znaczenie tych relacji. W zaleceniu wspomniano o presji Chin w związku z udziałem wiceprezydent Tajwanu Hsiao Bi-khim w Europejskiej Konferencji w Ventotene na rzecz Wolności i Demokracji, zorganizowanej przez Parlament Europejski w ubiegłym miesiącu.

Stanowisko w sprawie status quo

Dokument potwierdza, że politykę UE wobec Tajwanu określa polityka „jednych Chin”, przy czym Unia Europejska nigdy nie poparła promowanej przez Pekin zasady „jednych Chin”. Parlament Europejski sprzeciwił się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo siłą lub przymusem, a także zmianom sprzecznym z wolą mieszkańców Tajwanu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zalecenie wzywa UE i państwa członkowskie do wzmocnienia koordynacji w zakresie bezpieczeństwa z innymi demokratycznymi partnerami w regionie. Wśród proponowanych środków są stała obecność morska i wspólne ćwiczenia mające wzmocnić stabilność regionalną. Komisję Europejską wezwano również do wypełnienia zobowiązania wobec Parlamentu dotyczącego powstrzymywania Chin przed prowokacjami lub eskalowaniem napięć wokół Tajwanu.

Współpraca i udział w ONZ

Parlament Europejski wezwał ONZ do odrzucania żądań Chin oraz zapewnienia posiadaczom paszportów Republiki Chińskiej, w tym turystom, dziennikarzom, pracownikom organizacji pozarządowych i aktywistom politycznym, dostępu do wycieczek i wydarzeń ONZ. Posłowie sprzeciwili się również temu, co nazwali zniekształcaniem przez Chiny rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 w celu uzasadnienia roszczeń do terytorium i suwerenności Tajwanu. W tekście zaznaczono, że rezolucja ta nie wspomina o Tajwanie i dotyczy wyłącznie reprezentacji Chin w ONZ.

Osobno zalecenie wzywa do pogłębienia współpracy gospodarczej i technologicznej z Tajwanem, w szczególności w produkcji półprzewodników i cyberbezpieczeństwie. Komisję Europejską wezwano do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań do negocjacji w sprawie dwustronnej umowy inwestycyjnej lub innej formy porozumienia, w tym memorandum dotyczącego krytycznie ważnych łańcuchów dostaw.

Czytaj nas na