位于斯特拉斯堡的欧洲议会通过了一项关于欧盟与中国政治关系的建议，拒绝了北京限制台湾参与国际组织和交流活动的企图。该文件提交给欧洲理事会、欧盟委员会以及欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯，《台北时报》报道。

欧洲议会议员称台湾是贸易和技术领域的重要伙伴，并支持深化欧盟与台湾之间的联系，强调这种关系具有战略意义。该建议提及中国就台湾副总统萧美琴上月参加由欧洲议会主办的文托泰内自由与民主欧洲会议施加的压力。

关于现状的立场

该文件确认，欧盟对台湾的政策由“一个中国”政策决定，同时欧盟从未认可北京所推动的“一个中国”原则。欧洲议会反对任何以武力或胁迫单方面改变现状的企图，也反对违背台湾居民意愿的改变。

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该建议呼吁欧盟及成员国加强与该地区其他民主伙伴的安全协调。拟议措施包括保持常态化海上存在和举行联合演习，以加强地区稳定。欧洲议会还敦促欧盟委员会履行其对议会作出的承诺，遏制中国在台湾周边进行挑衅或升级紧张局势。

合作与参与联合国

欧洲议会呼吁联合国拒绝中国的要求，并允许持有中华民国护照的人士，包括游客、记者、非政府组织工作人员和政治活动人士，参与联合国参观活动和各类活动。议员们还反对他们所称的中国歪曲联合国大会第2758号决议，以此为对台湾领土和主权提出主张进行辩护。文件指出，该决议没有提及台湾，仅涉及中国在联合国的代表权问题。

此外，该建议呼吁深化与台湾的经济和技术合作，特别是在半导体生产和网络安全领域。欧洲议会敦促欧盟委员会立即开始准备就双边投资协定或其他形式的安排进行谈判，其中包括关于关键供应链的备忘录。

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