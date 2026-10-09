У Польщі RCB попередив Люблінське воєводство про загрозу з повітря — RMF24

У Польщі Урядовий центр безпеки (RCB) у четвер увечері надіслав жителям Люблінського воєводства попередження про загрозу атаки з повітря. Причиною стали удари Російської Федерації — держави-агресора — по цілях у західній частині України, повідомляє RMF24.

Текст попередження

У повідомленні RCB закликало адресатів знайти безпечне місце, виконувати вказівки служб і чекати на подальші повідомлення. Спершу, о 23:11, центр повідомив у соцмережі X, що попередження розіслали мешканцям Люблінського та Підкарпатського воєводств. У пізнішому повідомленні RCB згадувалося лише Люблінське воєводство.

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Дії польських військових

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що через російські удари із застосуванням засобів повітряного нападу в повітряному просторі Польщі діяла військова авіація. Командування також задіяло наявні сили й засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

У командуванні наголосили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист польського повітряного простору. За інформацією RMF24, приблизно через 30 хвилин попередження RCB скасували.

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