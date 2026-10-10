Військові Нігерії заявили про звільнення щонайменше 50 викрадених — Premium Times Nigeria

Штаб оборони Нігерії заявив, що військові під час операцій у різних регіонах країни з 2 до 8 жовтня вбили 36 бойовиків, звільнили щонайменше 50 викрадених людей і затримали кількох підозрюваних у співпраці з терористичними угрупованнями. Про це повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на заяву директора оборонних медіаоперацій генерал-майора Майкла Онохи.

Операції на півночі

За словами Онохи, підрозділи операції Hadin Kai вбили 26 бойовиків у штатах Борно та Йобе. Серед них були 25 осіб, які, за твердженням військових, намагалися проникнути до міста Кукава у штаті Борно. У цих штатах також звільнили кількох викрадених, зокрема трьох людей, яких, за даними штабу, утримували сім років, та затримали ймовірних пособників, постачальників логістики і контрабандистів.

На північному заході сили операції Fansan Yamma, за заявою Штабу оборони, вбили 10 бойовиків угруповання «Лакурава» в районі місцевого самоврядування Майяма штату Кеббі. Військові повідомили про вилучення 17 мотоциклів, кулемета, автомата АК-47, боєприпасів і засобу зв’язку. У штаті Кацина, за їхніми даними, звільнили 18 жертв викрадення, а у штаті Кадуна — семирічного хлопчика.

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Операції на півдні та в центрі країни

На південному сході Нігерії військові операції Udo Ka заявили про звільнення 20 потенційних учасників Національного корпусу молодіжної служби, яких викрали на автошляху Оверрі—Оніча у штаті Імо. Разом із ними, за даними військових, звільнили місцеву жительку, викрадену дорогою на ринок. Людей звільнили у громаді Ндегву в районі Оверрі-Вест після операції за участю військових та інших силових структур.

Також представник штабу повідомив, що об’єднана група силовиків 2 жовтня вбила в лісі Ово штату Ондо Абдуссамаада Охіду, якого військові назвали старшим командиром ISWAP. За їхньою інформацією, він був заступником керівника ISWAP у Центральній Нігерії та готував масштабні напади у південних штатах напередодні святкового сезону.

У штаті Нігер сили операції Savannah Shield затримали розшукуваного підозрюваного бойовика, а у штаті Квара звільнили трьох людей, які втекли від викрадачів у лісі. У штаті Тараба під час рейдів вилучили незаконну зброю та боєприпаси. У штаті Ріверс військові виявили три нелегальні нафтопереробні об’єкти та вилучили близько 2,5 тисячі літрів імовірно викраденого бензину.

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