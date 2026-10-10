尼日利亚国防总部表示，10月2日至8日期间，军方在该国不同地区开展行动，打死36名武装分子，营救至少50名被绑架者，并拘留数名涉嫌与恐怖组织合作的人员。Premium Times Nigeria报道，消息援引国防媒体行动主任迈克尔·奥诺哈少将的声明。

北部地区行动

奥诺哈表示，Hadin Kai行动部队在博尔诺州和约贝州打死26名武装分子。其中包括25人，军方称他们试图进入博尔诺州库卡瓦镇。这些州还营救了数名被绑架者，其中包括据总部称被关押了七年的3人，并拘留了疑似同伙、后勤供应人员和走私者。

在西北部，国防总部称，Fansan Yamma行动部队在凯比州迈亚马地方政府区打死10名“拉库拉瓦”组织武装分子。军方报告称缴获17辆摩托车、一挺机枪、一支AK-47步枪、弹药和一台通信设备。据其数据，在卡齐纳州营救了18名绑架受害者，在卡杜纳州营救了一名7岁男孩。

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该国南部和中部地区行动

在尼日利亚东南部，Udo Ka行动部队称，营救了20名潜在的国家青年服务团成员，他们在伊莫州奥韦里—奥尼查公路上遭绑架。军方称，与他们一同获救的还有一名在前往市场途中被绑架的当地女性。经过一场有军方人员和其他安全部门参与的行动后，这些人在奥韦里西区的恩德格武社区获救。

总部代表还表示，一支联合安全部队于10月2日在翁多州奥沃森林打死阿卜杜萨马德·奥希达，军方称其为ISWAP高级指挥官。据其信息，他是ISWAP在尼日利亚中部的副负责人，并在节庆季节前准备对南部各州发动大规模袭击。

在尼日尔州，Savannah Shield行动部队拘留了一名被通缉的疑似武装分子；在夸拉州，他们营救了3名从森林中绑架者手中逃脱的人。在塔拉巴州的突袭中缴获了非法武器和弹药。在里弗斯州，军方发现3处非法炼油设施，并缴获约2500升疑似被盗汽油。

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