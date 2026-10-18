在肯尼亚内罗毕，参议员埃德温·西富纳表示，橙色民主运动党（ODM）领导层不公平地对待已故前总理拉伊拉·奥廷加的家人。正如Nation Kenya报道，这名政治人物称，在奥廷加去世一年后，党领导层背弃了他的家人。

西富纳的声明

在内罗毕的一场教会礼拜期间，同时领导Linda Mwananchi运动的西富纳表示，ODM高级官员将重点放在支持总统威廉·鲁托连任第二届，而非关注这位政治人物的家人；他说，正是这位政治人物帮助他们获得了知名度。

西富纳还声称，一些在奥廷加生前与他关系密切的ODM人士没有参与纪念他。他表示，其团队将捍卫奥廷加家族以及这位已故政治人物所倡导的政治理念。

纪念活动引发的争议

Linda Mwananchi的代表表示，在邦多举行的奥廷加逝世一周年纪念活动遭到扰乱，据称是由不满邀请该运动成员的当地领导人组织的。这一说法是作为Linda Mwananchi代表的立场提出的。

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上周，拉伊拉·奥廷加的遗孀艾达·奥廷加批评政治人士将纪念活动变成争夺政治主导地位的竞赛。她还捍卫了家属邀请来自不同政治力量的政治人士的权利。她表示，在悼念活动期间，出现了喊叫、嘘声以及对部分受邀嘉宾的恐吓。

对当局的批评与选举计划

在同一场礼拜期间，曾表示有意参加2027年总统选举的西富纳批评了Kenya Kwanza政府。他指责鲁托政府背叛肯尼亚人民，并称有必要更换国家领导层。该运动成员还承诺组成一个联盟参加下一次选举。

恩巴卡西东选区议员巴布·奥维诺则表示，在由州长约翰逊·萨卡贾领导的内罗毕行政机构存在腐败的背景下，现政府无所作为。他承诺，若当选内罗毕州长，将修复道路、免除学生教育费用、清洁城市并为年轻人创造就业机会。

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