В Найроби, Кения, сенатор Эдвин Сифуна заявил, что руководство партии Orange Democratic Movement (ODM) несправедливо относится к семье покойного бывшего премьер-министра Раилы Одинги. Как сообщает Nation Kenya, политик сказал, что через год после смерти Одинги партийное руководство отвернулось от его семьи.

Заявления Сифуны

Во время церковной службы в Найроби Сифуна, который также возглавляет движение Linda Mwananchi, заявил, что высокопоставленные представители ODM сосредоточились на поддержке переизбрания президента Уильяма Руто на второй срок, а не на семье политика, который, по его словам, помог им обрести известность.

Сифуна также утверждал, что некоторые деятели ODM, близкие к Одинге при его жизни, не приняли участия в чествовании его памяти. Он заявил, что его команда будет защищать семью Одинги и политические идеи, которые отстаивал покойный политик.

Споры вокруг мемориала

Представители Linda Mwananchi заявили, что срыв мероприятия к первой годовщине смерти Одинги в Бондо якобы организовали местные лидеры, недовольные приглашением участников движения. Это утверждение приведено как позиция представителей Linda Mwananchi.

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На прошлой неделе вдова Раилы Одинги Ида Одинга раскритиковала политиков за превращение мемориального мероприятия в соревнование за политическое первенство. Она также защитила право семьи приглашать политиков из разных политических сил. По ее словам, во время чествования памяти происходили крики, освистывание и запугивание некоторых приглашенных гостей.

Критика власти и избирательные планы

Во время той же службы Сифуна, который выражал интерес к участию в президентских выборах 2027 года, раскритиковал власти Kenya Kwanza. Он обвинил администрацию Руто в предательстве кенийцев и заявил о необходимости смены руководства страны. Участники движения также пообещали объединиться в одну коалицию для участия в следующих выборах.

Депутат парламента от Эмбакаси-Ист Бабу Овино отдельно заявил о бездействии действующей власти на фоне коррупции в администрации Найроби, которой руководит губернатор Джонсон Сакаджа. Он пообещал, что в случае избрания губернатором Найроби будет ремонтировать дороги, сделает образовательные выплаты для школьников бесплатными, будет убирать город и создавать рабочие места для молодежи.

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