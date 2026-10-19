Польша планирует увеличить торговлю с Индией до $10 млрд — NDTV World

Польша готовится расширить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности, космических технологиях, исследованиях и бизнесе во время ожидаемого визита премьер-министра Дональда Туска в Нью-Дели. Варшава также стремится увеличить ежегодный двусторонний товарооборот примерно с $6,5 млрд до $10 млрд, сообщает NDTV World.

По данным издания, визит Туска может состояться 22–24 октября, хотя эти даты еще официально не объявлены. В случае подтверждения это будет первая поездка главы польского правительства в Индию за 15 лет. В рамках визита планируется провести два бизнес-форума — в Нью-Дели и Бенгалуру — с участием польских компаний, в том числе малых и средних.

Оборона и научные исследования

Бывший посол Польши в Индии Адам Бураковский назвал наращивание торговли одним из приоритетов Варшавы. Он также заявил, что польские компании уже начали продавать беспилотники индийской армии, а сотрудничество в сфере военных технологий имеет потенциал для расширения.

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Польша хочет наладить контакты между своей исследовательской сетью Łukasiewicz, в которую входят 23 научных и исследовательских института, и индийскими учреждениями, в частности Советом по научным и промышленным исследованиям и Индийскими технологическими институтами. В укреплении экономического взаимодействия также участвует министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский.

Спутниковое наблюдение

Польская космическая компания ICEYE входит в число компаний, связанных с бизнес-делегацией. Она специализируется на спутниках с радаром с синтезированной апертурой, способных получать изображения сквозь облачность и в темноте. Президент правления ICEYE Витольд Виткович сообщил, что компания запустила более 76 спутников, а ее радиолокационные системы обеспечивают разрешение до 25 сантиметров или лучше.

ICEYE подписала меморандумы о взаимопонимании с индийскими компаниями Dhruva Aerospace и AgniKul Cosmos и рассчитывает объявить о новых договоренностях во время визита. Первый спутник компании в 2018 году был запущен из Индии вместе с Индийской организацией космических исследований ISRO. Польша также стремится углубить сотрудничество с ISRO в космической сфере.

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