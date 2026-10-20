Народный банк Китая 20 октября оставил без изменений прайм-ставки по кредитам: однолетнюю — на уровне 3,0%, а ставку для займов сроком более пяти лет — на уровне 3,5%.

Две ставки без изменений

По данным ECNS, решение обнародовал Народный банк Китая — центральный банк страны. Сообщение ECNS датировано 20 октября 2026 года, а сами ставки банк оставил без изменений во вторник.

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Речь идет о двух значениях loan prime rate (LPR): первое применяется к однолетнему сроку, второе — к займам со сроком более пяти лет. Для однолетней LPR сохранено 3,0%, а для долгосрочных займов — 3,5%.

Действуют до нового объявления

Установленные значения будут действовать до следующего объявления LPR. Согласно сообщению центрального банка, до этого объявления для однолетних кредитов будет применяться ставка 3,0%, а для займов сроком более пяти лет — 3,5%.

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