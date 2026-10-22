Ведущие демократы в Конгрессе США заявили, что после засекреченного брифинга разведки узнали о кампании дезинформации, которую, по их словам, Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против демократов, баллотирующихся на промежуточных выборах в следующем месяце. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Брифинг по безопасности выборов

Сенатор Марк Уорнер и член Палаты представителей Джим Хаймс рассказали журналистам, что сами инициировали брифинг по безопасности выборов у директора Национальной разведки Джея Клейтона. Подробности полученной информации они не раскрыли, сославшись на ее засекреченный характер.

По словам Уорнера и Хаймса, Россия использует онлайн-дезинформацию, схожую с операциями, которые американская разведка отслеживала во время выборов 2016, 2020 и 2024 годов. Уорнер заявил, что Москва по-прежнему направляет свои усилия против Демократической партии.

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ИИ-реклама и попытки влияния

Уорнер также сослался на сообщения о фальшивой рекламе, созданной с помощью искусственного интеллекта. По его словам, она касается демократа Джеймса Таларико, который баллотируется в Сенат от Техаса, и сенатора Джона Оссоффа, стремящегося к переизбранию в Джорджии.

Хаймс сказал, что россияне распространяют различные сообщения, в частности о якобы ненадежности машин для голосования. Он подчеркнул, что нет доказательств способности какой-либо страны проникнуть в американские избирательные системы и изменить результаты голосования. В то же время законодатель предположил, что Китай может продолжать целенаправленные попытки влиять на избирателей.

Белый дом, офис директора Национальной разведки, а также посольства России и Китая не ответили на запросы о комментарии. Москва и Пекин ранее отрицали вмешательство в выборы США.

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