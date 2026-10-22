Czołowi demokraci w Kongresie USA oświadczyli, że po tajnym briefingu wywiadowczym dowiedzieli się o kampanii dezinformacyjnej, którą, jak twierdzą, Federacja Rosyjska — państwo-agresor — prowadzi przeciwko demokratom kandydującym w przyszłomiesięcznych wyborach śródokresowych. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Briefing dotyczący bezpieczeństwa wyborów

Senator Mark Warner i członek Izby Reprezentantów Jim Himes powiedzieli dziennikarzom, że sami zainicjowali briefing dotyczący bezpieczeństwa wyborów z dyrektorem Wywiadu Narodowego Jayem Claytonem. Nie ujawnili szczegółów otrzymanych informacji, powołując się na ich tajny charakter.

Według Warnera i Himesa Rosja stosuje dezinformację internetową podobną do operacji, które amerykański wywiad śledził podczas wyborów w 2016, 2020 i 2024 roku. Warner oświadczył, że Moskwa nadal kieruje swoje działania przeciwko Partii Demokratycznej.

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Reklamy AI i próby wpływu

Warner powołał się również na doniesienia o fałszywych reklamach stworzonych przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak powiedział, dotyczą one demokraty Jamesa Talarico, który kandyduje do Senatu z Teksasu, oraz senatora Jona Ossoffa, ubiegającego się o reelekcję w Georgii.

Himes powiedział, że Rosjanie rozpowszechniają różne przekazy, w tym dotyczące rzekomej zawodności maszyn do głosowania. Podkreślił, że nie ma dowodów na to, by jakikolwiek kraj był zdolny przeniknąć do amerykańskich systemów wyborczych i zmienić wyniki głosowania. Jednocześnie ustawodawca zasugerował, że Chiny mogą kontynuować ukierunkowane próby wpływania na wyborców.

Biały Dom, biuro dyrektora Wywiadu Narodowego, a także ambasady Rosji i Chin nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Moskwa i Pekin wcześniej zaprzeczały ingerencji w wybory w USA.

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