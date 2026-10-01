Sędzia Sądu Najwyższego USA Elena Kagan podczas wystąpienia w Szkole Prawa Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie oświadczyła, że orzeczenia konserwatywnej większości sądu osłabiają amerykańską demokrację i prawa wyborcze przed wyborami połówkowymi. Poinformował o tym TIME.

Według Kagan sąd nie uwzględnia negatywnego wpływu swoich decyzji na system polityczny i stworzył demokrację, która funkcjonuje gorzej, niż powinna. Wspomniała o orzeczeniach dotyczących okręgów wyborczych, finansowania kampanii i uprawnień prezydenta.

Okręgi wyborcze i prawa mniejszości

Kagan zwróciła uwagę na sprawę Louisiana v. Callais dotyczącą utworzenia drugiego okręgu wyborczego w Luizjanie, w którym większość stanowili czarnoskórzy wyborcy. W kwietniu Sąd Najwyższy unieważnił tę mapę i, w ocenie Kagan, osłabił przepisy ustawy o prawach wyborczych z 1965 roku. Po orzeczeniu stany rządzone przez Republikanów zaczęły proponować nowe mapy okręgów, które, według publikacji, mogły osłabić wpływ wyborczy czarnoskórych wyborców.

Profesor szkoły prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles Rick Hasen powiedział TIME, że konsekwencje są już widoczne w Luizjanie i Alabamie, gdzie zlikwidowano okręgi, w których czarnoskórzy wyborcy mogli wybierać preferowanych kandydatów. Kagan wspomniała również o orzeczeniu z 2019 roku w sprawie Rucho v. Common Cause, które zakazuje sądom federalnym blokowania map okręgów wyłącznie z powodu przewagi przyznanej określonej partii.

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Pieniądze w polityce i uprawnienia prezydenta

Sędzia skrytykowała również czerwcowe orzeczenie w sprawie National Republican Senatorial Committee v. FEC, wydane stosunkiem głosów 6 do 3. Zniosło ono ograniczenia dotyczące wydatków partii politycznych koordynowanych z kandydatami, w tym na reklamy telewizyjne. Jej wypowiedź padła wśród prognoz dotyczących najdroższego cyklu wyborczego w historii USA.

Osobno Kagan wspomniała o orzeczeniu w sprawie Trump v. Slaughter, którym sąd zniósł ochronę członków Federalnej Komisji Handlu przed zwolnieniem bez powodu i rozszerzył kontrolę prezydenta nad niezależnymi agencjami. Profesor Uniwersytetu Chicagowskiego Aziz Huq powiedział, że decyzja ta wzmocniła możliwość prezydenta kierowania podległymi urzędnikami.

Możliwe kroki Kongresu

Hasen uważa, że Kongres może uchwalić ogólnokrajową ustawę przeciwko partyjnemu manipulowaniu granicami okręgów wyborczych do Izby Reprezentantów. Ustawodawcy mogliby również spróbować zmienić ustawę o prawach wyborczych, aby przywrócić gwarancje zawężone przez orzeczenie sądu. Jednocześnie wszelkie takie nowe przepisy mogą zostać zakwestionowane w sądzie. Nawet jeśli Demokraci odzyskają kontrolę nad Kongresem, prezydent Donald Trump może zawetować inicjatywy ustawodawcze.

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