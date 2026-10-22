Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że w sobotę w miastach kraju dozwolone będą jedynie sankcjonowane demonstracje związków zawodowych. Decyzję ogłoszono po przemocy, grabieżach i niszczeniu budynków podczas protestów w miniony weekend, informuje BBC News.

Według Macrona prefekci zaproponują związkom zawodowym alternatywne trasy organizacji akcji, aby chronić przedsiębiorstwa. Demonstracje, których nie organizują związki zawodowe, będą zakazywane, jeśli będzie to możliwe. Prezydent mówił również o działaniach politycznych i rebelianckich grup skrajnej lewicy, które, jak stwierdził, mają na celu obalenie republiki.

Zakazy i wzmocnienie sił policji

W Lyonie, trzecim pod względem liczby ludności mieście Francji, władze całkowicie zakazały demonstracji w sobotę. Ograniczenia ogłoszono również w Tulonie, centralnej części Rouen i Grenoble. W kilku miastach, w tym w Marsylii, Bordeaux, Nicei, Lyonie i Lille, w tym tygodniu obowiązywały częściowe godziny policyjne oraz ograniczenia przemieszczania się młodzieży i organizowania zgromadzeń.

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Minister spraw wewnętrznych Jean-Didier Berger poinformował, że liczba funkcjonariuszy organów ścigania będzie o 20% większa niż w miniony weekend. Premier Sébastien Lecornu wcześniej obiecał zakrojone na szeroką skalę rozmieszczenie policji. Jednocześnie niektórzy funkcjonariusze powiedzieli francuskim mediom, że nie mają przygotowania do pracy z dużymi tłumami.

Skutki wcześniejszych protestów

17 października około 550 tysięcy osób wzięło udział w akcjach przeciwko wzrostowi cen paliw i kosztów życia. Protesty, które odbyły się po kilku tygodniach wystąpień studenckich, miały w większości pokojowy charakter, jednak towarzyszyły im zamieszki, grabieże i zniszczenia. Od początku niepokojów we Francji zatrzymano co najmniej 2,5 tysiąca osób.

W Lyonie podczas protestów podpalono biuro turystyczne mieszczące się w budynku z XIX wieku. W Limoges w wyniku pożaru zawaliła się wieża zegarowa i część dachu ratusza. Mężczyzna w wieku około 30 lat został zatrzymany pod zarzutem usiłowania zabójstwa policjantów, którzy znajdowali się w ratuszu w chwili wybuchu pożaru. W czwartek zatrzymano również drugiego podejrzanego w wieku 66 lat.

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