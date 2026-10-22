法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，周六该国城市将只允许经批准的工会示威活动。此前的周末抗议活动中发生暴力、抢劫和建筑物毁坏，因此作出了这一决定，BBC News报道。

马克龙表示，省长将向工会提供举行活动的替代路线，以保护企业。并非由工会组织的示威活动将在可能的情况下被禁止。总统还表示，极左翼团体正采取政治和叛乱行动，据他称，这些行动旨在推翻共和国。

禁令与加强警力

在法国人口第三大城市里昂，当局全面禁止周六举行示威活动。土伦、鲁昂市中心和格勒诺布尔也宣布了限制措施。本周，包括马赛、波尔多、尼斯、里昂和里尔在内的多个城市实施了部分宵禁，并限制青年出行和举行集会。

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内政部长让-迪迪埃·贝尔热表示，执法人员数量将比上个周末增加20%。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼此前承诺大规模部署警力。与此同时，一些执法人员向法国媒体表示，他们没有应对大型人群的培训。

此前抗议的后果

10月17日，约55万人参加了反对燃油价格上涨和生活成本上升的活动。这些抗议发生在数周学生示威之后，大多是和平的，但也伴随着骚乱、抢劫和破坏。自法国骚乱开始以来，至少有2500人被拘留。

在里昂，位于一栋19世纪建筑内的旅游办公室在抗议期间被纵火。在利摩日，一场火灾导致市政厅的钟楼和部分屋顶坍塌。一名约30岁的男子因涉嫌谋杀未遂警察而被拘留，这些警察在火灾开始时身处市政厅。周四，一名66岁的第二名嫌疑人也被拘留。

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