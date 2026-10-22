Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в субботу в городах страны будут разрешены только санкционированные профсоюзные демонстрации. Это решение объявили после насилия, мародерства и разрушения зданий во время протестов в минувшие выходные, сообщает BBC News.

По словам Макрона, префекты предложат профсоюзам альтернативные маршруты проведения акций, чтобы защитить предприятия. Демонстрации, не организованные профсоюзами, будут запрещать, где это возможно. Президент также заявил о политических и мятежных действиях ультралевых групп, которые, по его словам, направлены на свержение республики.

Запреты и усиление полиции

В Лионe, третьем по численности населения городе Франции, власти полностью запретили демонстрации в субботу. Ограничения также объявили в Тулоне, центральной части Руана и Гренобле. В нескольких городах, в частности в Марселе, Бордо, Ницце, Лионе и Лилле, на этой неделе действовали частичные комендантские часы и ограничения на передвижение молодежи и проведение собраний.

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Министр внутренних дел Жан-Дидье Берже сообщил, что число правоохранителей будет на 20% больше, чем в минувшие выходные. Премьер-министр Себастьен Лекорню ранее пообещал масштабное развертывание полиции. В то же время некоторые правоохранители заявили французским СМИ, что не имеют подготовки для работы с большими толпами.

Последствия предыдущих протестов

17 октября в акциях против повышения цен на топливо и стоимости жизни приняли участие около 550 тысяч человек. Протесты, состоявшиеся после нескольких недель студенческих выступлений, в основном носили мирный характер, однако сопровождались беспорядками, грабежами и разрушениями. С начала беспорядков во Франции задержали не менее 2,5 тысячи человек.

В Лионе во время протестов подожгли туристический офис, расположенный в здании XIX века. В Лиможе в результате пожара обрушились часовая башня и часть крыши городской ратуши. Мужчину в возрасте около 30 лет задержали по подозрению в покушении на убийство полицейских, находившихся в ратуше в момент начала пожара. В четверг также задержали второго подозреваемого в возрасте 66 лет.

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