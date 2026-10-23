Prezydentka Kosowa Justina Shiroka-Pula zwróciła parlamentowi do ponownego rozpatrzenia ustawę przewidującą ograniczenie jurysdykcji i mandatu Izby Specjalnej Kosowa w Hadze. Z odpowiednią propozycją wystąpiła Demokratyczna Partia Kosowa, która była inicjatorką dokumentu, informuje Balkan Insight.

Ponowne rozpatrzenie ustawy

Ustawa została pierwotnie zatwierdzona mniej niż trzy tygodnie temu. Poprzedziły ją tygodnie ulicznych protestów weteranów Armii Wyzwolenia Kosowa. Uczestnicy demonstracji występowali pod hasłem „nie w moim imieniu”, reagując na formułę sędziego o wydaniu wyroku w imieniu narodu Kosowa.

W biurze prezydentki oświadczono, że Shiroka-Pula sprzeciwia się próbom zniekształcania historycznej prawdy o Kosowie, podważania wyzwoleńczego charakteru wojny lub zrównywania tych, którzy walczyli o wolność i przetrwanie, z reżimem, który ich uciskał.

Poseł Demokratycznej Partii Kosowa Perparim Gruda, który uczestniczył w przygotowaniu dokumentu, oświadczył, że nie widzi błędów w ustawie zmieniającej ustawę o Izbie Specjalnej.

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Wyroki dla byłych liderów Armii Wyzwolenia Kosowa

Ustawę uchwalono po tym, jak Izba Specjalna uznała czterech byłych liderów Armii Wyzwolenia Kosowa za winnych zbrodni wojennych, w tym bezprawnego pozbawienia wolności, okrutnego traktowania, tortur i zabójstw, popełnionych między kwietniem 1998 roku a czerwcem 1999 roku.

Były prezydent Kosowa Hashim Thaci i Jakup Krasniqi zostali skazani na po 25 lat pozbawienia wolności. Kadri Veseli otrzymał 18 lat więzienia, a Rexhep Selimi — 13 lat. Zostanie im zaliczony okres przebywania w areszcie od listopada 2020 roku; wyrok można zaskarżyć, a obrona pracuje nad apelacją.

Unia Europejska po pierwotnym zatwierdzeniu ustawy oświadczyła, że jest ona sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami Kosowa wobec UE. Unia finansuje większość działań Izby Specjalnej, która formalnie jest częścią systemu sądownictwa Kosowa, lecz mieści się w Hadze i jest obsadzona przez międzynarodowy personel.

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