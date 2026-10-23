科索沃总统尤斯蒂娜·希罗卡-普拉将一项规定限制设在海牙的科索沃特别法庭管辖权和授权范围的法律退回议会重新审议。该文件的发起方科索沃民主党提出了相关提议，Balkan Insight报道。

重新审议该法律

该法律在不到三周前获得初步批准。在此之前，科索沃解放军退伍军人进行了数周的街头抗议。示威参与者打出“不要以我的名义”的口号，以回应法官关于代表科索沃人民作出判决的表述。

总统办公室表示，希罗卡-普拉反对任何歪曲有关科索沃的历史真相、质疑战争的解放性质，或将为自由和生存而战的人与压迫他们的政权等同起来的企图。

参与起草该文件的科索沃民主党议员佩尔帕里姆·格鲁达表示，他认为这项修订特别法庭法的法律没有错误。

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前科索沃解放军领导人被判刑

该法律是在特别法庭认定四名前科索沃解放军领导人犯有战争罪之后通过的，其中包括1998年4月至1999年6月期间实施的非法监禁、残酷待遇、酷刑和谋杀。

科索沃前总统哈希姆·塔奇和雅库普·克拉斯尼奇分别被判处25年监禁。卡德里·韦塞利被判处18年监禁，雷杰普·塞利米被判处13年监禁。自2020年11月起的羁押时间将计入刑期；该判决可以上诉，辩护团队正在准备上诉。

欧盟在该法律获得初步批准后表示，它与科索沃对欧盟承担的国际义务相冲突。欧盟资助特别法庭的大部分运作；该法庭在形式上是科索沃司法体系的一部分，但位于海牙，工作人员由国际人员组成。

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