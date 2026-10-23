Rosyjski sektor zbożowy poszukuje alternatywnych sposobów transportu pszenicy w związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu portów nad Morzem Czarnym. Jedną z możliwych tras stał się niewielki port Ochamchire w Abchazji – regionie Gruzji popieranym przez Kreml. Według informacji podanych przez wydawnictwo, pszenicę planuje się transportować do Turcji w kontenerach.

Pszenicę i inne produkty rolne planuje się transportować z Ochamczyre w kontenerach do Turcji. Port ten ma ograniczoną przepustowość, a ponadto transport zboża w kontenerach jest kosztowny i nietypowy. Zazwyczaj ten sposób stosuje się w przypadku innych produktów, takich jak cenne przyprawy lub szybko psujące się banany.

Na Rosję przypada około jednej piątej światowego handlu pszenicą, a przez jej porty nad Morzem Czarnym realizowano około 90% eksportu. Nasilenie działań wojennych w regionie praktycznie wstrzymało wysyłkę zboża z kluczowych węzłów transportowych na Ukrainie i w Rosji, co w sierpniu doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen pszenicy do najwyższego poziomu od trzech lat i zmusiło do poszukiwania nowych tras transportowych.

Dla Rosji oznaczało to wykorzystanie arktycznego portu w Murmańsku, a także portów nad Morzem Bałtyckim. Zboże zaczęto również przewozić koleją na Daleki Wschód. Obecnie te alternatywne rozwiązania nie pozwalają na zapewnienie niezbędnych wolumenów transportu.

Abchazja odłączyła się od Tbilisi w latach 90., jednak większość krajów świata uznaje ją za część Gruzji. Rosja uznała jej niepodległość w 2008 roku, po krótkotrwałej wojnie z Gruzją. Budowa portu kontenerowego w Ochamchire została zakończona w zeszłym roku dzięki wsparciu finansowemu Rosji – w ramach działań Moskwy mających na celu dywersyfikację jej sieci logistycznej na Morzu Czarnym.

Zboże przewozi się zazwyczaj na masowcach – statkach do transportu ładunków sypkich, których nośność może przekraczać 100 000 ton. Według danych ekspertów ds. transportu towarowego z firmy Kpler, w standardowym kontenerze 20-stopowym (6,06 metra) można zmieścić około 23 ton zboża, jednak jego załadunek wymaga dodatkowego nakładu czasu i środków.



W ostatnich miesiącach transport pszenicy w kontenerach stał się bardziej powszechny. Sprzyjały temu dotacje do transportu kolejowego w Rosji, a także gwałtowny spadek krajowych cen pszenicy spowodowany nagromadzeniem niesprzedanego zboża w gospodarstwach. Warunki te pozwoliły częściowo zrekompensować wysokie koszty transportu kontenerowego.

O tym pisze Bloomberg.

Putin zlecił skup zboża od rolników w związku z problemami z eksportem przez porty Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że Rosja odrzuciła wszystkie warianty porozumienia zbożowego, które mogłoby umożliwić wznowienie eksportu produktów rolnych przez Morze Czarne. Informację tę przekazał agencji Bloomberg minister polityki rolnej Ukrainy Taras Wysocki. Według niego Kijów otrzymał odpowiednie informacje od krajów, które próbowały nawiązać dialog z Moskwą.

Obecnie Ukraina i Rosja praktycznie wyrównały się pod względem wielkości eksportu zboża w wartościach bezwzględnych.

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