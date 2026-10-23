由于黑海港口运营受限，俄罗斯谷物行业正在寻找运输小麦的替代方案。阿布哈兹——这个受克里姆林宫支持的格鲁吉亚地区——境内的奥恰姆奇雷小港已成为可能的运输路线之一。 据该媒体报道，计划将小麦装入集装箱运往土耳其。

计划将小麦和其他农产品通过集装箱从奥恰姆奇雷运往土耳其。该港口的吞吐能力有限，而且用集装箱运输谷物成本高昂且不常见。 通常这种运输方式用于其他商品，例如高价值的香料或易腐烂的香蕉。

俄罗斯约占全球小麦贸易的五分之一，其中约90%的出口是通过其黑海港口进行的。 该地区战事升级实际上中断了乌克兰和俄罗斯主要枢纽的谷物装运，导致8月份小麦价格飙升至三年来的最高点，并迫使各方寻找新的运输路线。

对俄罗斯而言，这意味着需要启用北极地区的摩尔曼斯克港以及波罗的海沿岸的港口。此外，谷物也开始通过铁路运往远东地区。目前，这些替代方案尚无法满足所需的运输量。

阿布哈兹于20世纪90年代从第比利斯独立，但世界上大多数国家仍将其视为格鲁吉亚的一部分。俄罗斯在2008年与格鲁吉亚爆发短暂战争后，承认了阿布哈兹的独立。 奥恰姆奇雷集装箱港的建设于去年在俄罗斯的资金支持下完工——这是莫斯科为实现其在黑海物流网络多元化所做努力的一部分。

谷物通常由散货船运输——这类船舶专用于运输散装货物，其载重能力可超过10万吨。 据货运公司Kpler的专家称，一个标准的20英尺（6.06米）集装箱可装载约23吨谷物，但其装载过程需要额外的时间和资金成本。



近几个月来，通过集装箱运输小麦的方式日益普及。 这得益于俄罗斯对铁路运输的补贴，以及因农场积压未售出谷物导致的国内小麦价格急剧下跌。这些条件在一定程度上抵消了集装箱运输的高昂成本。

彭博社对此进行了报道。

鉴于通过俄罗斯港口出口面临困难，普京下令向农户收购谷物。

需要指出的是，俄罗斯拒绝了所有可能恢复经黑海出口农产品的小麦协议方案。乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基向彭博社透露了这一消息。 据他称，基辅方面从曾试图与莫斯科建立对话的国家那里获得了相关信息。

目前，乌克兰和俄罗斯的谷物出口量在绝对数值上实际上已持平。

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