Россия ищет новые пути экспорта зерна через Абхазию — Bloomberg

Российская зерновая отрасль ищет альтернативные способы перевозки пшеницы из-за ограничений в работе черноморских портов. Одним из возможных маршрутов стал небольшой порт Очамчире в Абхазии — грузинском регионе, поддерживаемом Кремлем. По данным издания, пшеницу планируют доставлять в Турцию в контейнерах.

Пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию планируют транспортировать из Очамчире в контейнерах в Турцию. Этот порт имеет ограниченную пропускную способность, к тому же перевозить зерно в контейнерах — дорого и нетипично. Обычно такой способ используют для других продуктов, таких как ценные специи или скоропортящиеся бананы.

На долю России приходится около пятой части мировой торговли пшеницей, а через её черноморские порты осуществлялось около 90% экспорта. Усиление боевых действий в регионе фактически остановило отгрузку зерна из ключевых узлов Украины и России, что в августе привело к скачку цен на пшеницу до трехлетнего максимума и вынудило искать новые транспортные маршруты.

Для России это означало задействование арктического порта Мурманск, а также портов на Балтийском море. Зерно также начали перевозить по железной дороге на Дальний Восток. На данный момент эти альтернативные варианты не позволяют обеспечить необходимые объемы перевозок.

Абхазия отделилась от Тбилиси в 1990-х годах, однако большинство стран мира признают её частью Грузии. Россия признала её независимость в 2008 году, после кратковременной войны с Грузией. Строительство контейнерного порта в Очамчире было завершено в прошлом году при финансовой поддержке России — в рамках усилий Москвы, направленных на диверсификацию своей логистической сети в Чёрном море.

Зерно обычно перевозят на балкерах — судах для перевозки насыпных грузов, грузоподъемность которых может превышать 100 000 тонн. По данным специалистов по грузоперевозкам компании Kpler, в стандартный 20-футовый контейнер (6,06 метра) можно поместить около 23 тонн зерна, однако его погрузка требует дополнительных затрат времени и средств.



В последние месяцы перевозка пшеницы в контейнерах стала более распространенной. Этому способствовали субсидии на железнодорожные перевозки в России, а также резкое падение внутренних цен на пшеницу, вызванное накоплением нереализованного зерна в хозяйствах. Такие условия позволили частично компенсировать высокую стоимость контейнерных перевозок.

Об этом пишет Bloomberg.

Путин поручил закупать зерно у аграриев на фоне проблем с экспортом через порты РФ.

Напомним, Россия отвергла все варианты зернового соглашения, которое могло бы позволить возобновить вывоз сельскохозяйственной продукции через Черное море. Об этом Bloomberg рассказал министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. По его словам, Киев получил соответствующую информацию от стран, которые пытались наладить диалог с Москвой.

В настоящее время Украина и Россия фактически сравнялись по объемам экспорта зерна в абсолютных цифрах.

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