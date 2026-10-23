Brytyjskie myśliwce Typhoon po raz pierwszy wzięły udział we francuskich ćwiczeniach z udziałem powietrznego komponentu odstraszania nuklearnego. Nad Morzem Śródziemnym eskortowały francuskie Rafale, które w ramach ćwiczeń Rummy symulowały uderzenie nuklearne — informuje Channel NewsAsia.

Pierwszy wspólny epizod

Według francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych francuskie samoloty wystartowały z bazy lotniczej Saint-Dizier na północnym wschodzie kraju. We wtorek wieczorem myśliwce Typhoon Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii po raz pierwszy działały wspólnie z Rafale podczas francuskich manewrów nuklearnych.

Francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin oświadczyła, że posiadanie niezależnych sił nuklearnych nie wyklucza koordynacji. Jak zaznaczyła, współpraca nuklearna Paryża i Londynu pogłębia się.

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Współpraca Paryża i Londynu

Francja i Wielka Brytania w lipcu 2025 roku uzgodniły wzmocnienie współdziałania w sprawie swoich arsenałów nuklearnych. W materiale wiąże się to z rosnącymi zagrożeniami dla Europy oraz niepewnością dotyczącą ich sojusznika — Stanów Zjednoczonych.

Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting oświadczył, że Londyn i Paryż są wspólnie zaangażowane w bezpieczeństwo Europy i utrzymanie odstraszania. W marcu prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował o zamiarze rozszerzenia arsenału nuklearnego kraju oraz zaproponował europejskim partnerom wspólne ćwiczenia i możliwe krótkoterminowe rozmieszczenie na ich terytorium francuskich środków zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej.

Francja wydaje około 5,6 mld euro rocznie na utrzymanie arsenału 290 ładunków podwodnego i powietrznego bazowania. Wielka Brytania, według danych przytoczonych w materiale, ma 225 głowic nuklearnych.

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