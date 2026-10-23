英国“台风”战斗机首次参加了法国涉及空基核威慑力量的演习。在地中海上空，它们为法国“阵风”战斗机护航；后者在“Rummy”演习期间模拟了核打击，Channel NewsAsia报道。

首次联合行动

据法国武装部队部称，法国飞机从该国东北部的圣迪济耶空军基地起飞。周二晚间，英国皇家空军“台风”战斗机首次在法国核演习期间与“阵风”战斗机共同行动。

法国武装部队部长凯瑟琳·沃特兰表示，拥有独立核力量并不排除协调。她称，巴黎和伦敦之间的核合作正在深化。

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巴黎与伦敦的合作

法国和英国于2025年7月同意加强围绕各自核武库的互动。报道将此与欧洲面临的威胁日益增加，以及对其盟友美国的不确定性联系起来。

英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示，伦敦和巴黎共同致力于欧洲安全和维持威慑。今年3月，法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示计划扩大该国核武库，并向欧洲伙伴提议举行联合演习，以及可能在其领土上短期部署能够携带核武器的法国装备。

法国每年花费约56亿欧元维持由290枚潜射和空射弹头组成的武库。根据报道援引的数据，英国拥有225枚核弹头。

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