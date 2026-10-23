Британские Typhoon впервые приняли участие во французских ядерных учениях — Channel NewsAsia
Британские истребители Typhoon впервые приняли участие во французских учениях с привлечением воздушной составляющей ядерного сдерживания. Над Средиземным морем они сопровождали французские Rafale, которые в рамках учений Rummy имитировали ядерный удар, сообщает Channel NewsAsia.
Первый совместный эпизод
По данным Министерства вооруженных сил Франции, французские самолеты вылетели с авиабазы Сен-Дизье на северо-востоке страны. Во вторник вечером истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании впервые действовали вместе с Rafale во время французских ядерных маневров.
Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что наличие независимых ядерных сил не исключает координации. По ее словам, ядерное сотрудничество Парижа и Лондона углубляется.
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Сотрудничество Парижа и Лондона
Франция и Великобритания в июле 2025 года договорились усилить взаимодействие в отношении своих ядерных арсеналов. В материале это связывают с ростом угроз для Европы и неопределенностью в отношении их союзника — США.
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон и Париж совместно привержены европейской безопасности и поддержанию сдерживания. В марте президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении расширить ядерный арсенал страны и предложил европейским партнерам совместные учения и возможное краткосрочное размещение на их территории французских средств, способных нести ядерное оружие.
Франция тратит примерно 5,6 млрд евро в год на содержание арсенала из 290 боеприпасов подводного и воздушного базирования. Великобритания, согласно приведенным в материале данным, имеет 225 ядерных боеголовок.