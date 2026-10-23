Niemcy planują zakupić w Europie tysiące rakiet, w tym ukraińskie „Barsy”

Niemcy prowadzą negocjacje w sprawie zakupu tysięcy rakiet produkcji europejskiej, w tym ukraińskich rakiet skrzydłowych typu dron „Bars”. Berlin dąży do wzmocnienia własnych zdolności powstrzymywania Rosji w obliczu opóźnień w dostawach amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu typu Tomahawk.

Według rozmówców serwisu Niemcy znalazły się na końcu kolejki do otrzymania amerykańskich pocisków skrzydłowych „Tomahawk”, dlatego poszukują alternatywnych rozwiązań w zakresie uzbrojenia u europejskich producentów.

Z informacji źródeł agencji Bloomberg wynika, że przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Obrony prowadzą rozmowy z amerykańskim start-upem z branży obronnej Covenant w sprawie ewentualnego kontraktu na zakup tysięcy naziemnych pocisków skrzydłowych typu „Anthem”, przeznaczonych do niszczenia celów na dużą odległość i wyposażonych w ciężką głowicę bojową.

Ponadto niemieccy urzędnicy prowadzą rozmowy z Ukrainą w sprawie wspólnej produkcji i zakupu drona rakietowego „Bars”. Taka współpraca może stać się jednym z kierunków rozbudowy niemieckiego arsenału uzbrojenia dalekiego zasięgu.

Wśród innych potencjalnych dostawców wymienia się holenderską firmę Destinus SA, która opracowuje pociski skrzydłowe „Ruta”, a także niemiecko-brytyjski start-up z branży obronnej Hypersonica. Ten ostatni pracuje nad stworzeniem naddźwiękowej rakiety HS1.

Obecnie jedyną rakietą skrzydłową dalekiego zasięgu znajdującą się na uzbrojeniu niemieckich sił zbrojnych jest Taurus, która jest wystrzeliwana z nośników powietrznych i ma zasięg około 500 kilometrów. Jej produkcją zajmują się firmy MBDA i Saab AB.

Berlin planuje również zakup amerykańskich rakiet skrzydłowych BGM-109 Tomahawk oraz naziemnego systemu wyrzutniowego Typhon, opracowanego przez amerykańską firmę Raytheon.

Jednak realizacja tych planów napotyka opóźnienia, które według danych agencji Bloomberg mogą sięgać nawet pięciu lat.

W związku z tym Niemcy rozważają możliwość zakupu uzbrojenia od różnych producentów, aby wzmocnić swoje zdolności dalekiego zasięgu i zmniejszyć zależność od dostaw amerykańskich.

Negocjacje dotyczące rakiet „Bars”, Anthem, Ruta i HS1 wskazują, że Berlin poszukuje alternatywnych źródeł uzbrojenia dalekiego zasięgu. Jednocześnie ostateczne decyzje dotyczące umów i wielkości zakupów będą zależały od wyników negocjacji.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Wcześniej rząd Niemiec oświadczył, że nie posiada własnych informacji na temat ewentualnych opóźnień w dostawach na Ukrainę rakiet kierowanych do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Ukraina wyczerpała zapasy pocisków przechwytujących do wyprodukowanych w USA systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Informację tę podała stacja CNN, powołując się na źródło zaznajomione z sytuacją.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa do tej pory nie zatwierdziła przekazania Ukrainie części pocisków przechwytujących do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot – donosi „The Washington Post”. Chociaż nie ma oficjalnej odmowy, niezbędne decyzje dotyczące dostaw uzbrojenia pozostają nieuzgodnione.

Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Według niego po atakach na Iran na świecie wzrósł niedobór pocisków przechwytujących, a Rosja produkuje więcej pocisków, niż jest środków do ich zniszczenia.

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