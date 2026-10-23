德国计划在欧洲采购数千枚导弹，其中包括乌克兰制造的“巴尔斯”导弹

德国正在就采购数千枚欧洲制造的导弹进行谈判，其中包括乌克兰生产的“巴尔斯”无人机巡航导弹。鉴于美国“战斧”远程导弹的交付出现延误，柏林方面正致力于增强自身对俄罗斯的威慑能力。

据该媒体消息人士透露，德国在获得美国“战斧”巡航导弹的名单上排在末位，因此正在向欧洲制造商寻求替代性武器方案。

据彭博社消息来源透露， 德国国防部代表正与美国国防初创公司Covenant商讨一项潜在合同，拟采购数千枚“Anthem”型陆基巡航导弹，该导弹专用于打击远距离目标，并配备重型弹头。

此外，德国官员还正与乌克兰就联合生产和采购“巴尔斯”（Bars）无人机巡航导弹进行谈判。此类合作可能成为德国扩充远程武器库的途径之一。

其他潜在供应商还包括荷兰公司Destinus SA——该公司正在研发“Ruta”巡航导弹——以及德英合资的国防初创企业Hypersonica。 后者正在研发超高速导弹HS1。

目前，德国武装部队装备的唯一一款远程巡航导弹是“金牛座”（Taurus），该导弹由空中平台发射，射程约为500公里。其生产由MBDA和萨博（Saab AB）公司负责。

柏林还计划采购美国制造的BGM-109“战斧”巡航导弹，以及由美国雷神公司研发的“泰丰”地面发射系统。

然而，这些计划的实施面临延误，据彭博社报道，延误时间可能长达五年。

有鉴于此，德国正考虑从不同制造商处采购武器，以增强远程打击能力并减少对美国供应的依赖。

关于“巴尔斯”（Bars）、“安瑟姆”（Anthem）、“鲁塔”（Ruta）和HS1导弹的谈判表明，柏林正在寻求远程武器的替代来源。与此同时，关于合同和采购规模的最终决定将取决于谈判结果。

彭博社报道了这一消息。

此前，德国政府曾表示，没有关于向乌克兰供应“爱国者”防空系统制导导弹可能出现延误的内部信息。

乌克兰已用尽美国制造的“爱国者”防空系统所配备的拦截导弹。CNN援引一位知情人士的话报道了这一消息。

据《华盛顿邮报》报道，美国总统唐纳德·特朗普的政府迄今尚未批准向乌克兰移交部分“爱国者”防空系统拦截导弹。尽管尚未正式拒绝，但关于武器供应所需的各项决定仍未达成一致。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基透露了这一消息。他表示，在伊朗遭受袭击后，全球拦截导弹的短缺情况日益加剧，而俄罗斯生产的导弹数量已超过现有可将其摧毁的手段。

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