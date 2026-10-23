Германия планирует закупить в Европе тысячи ракет, в том числе украинские «Барсы»

Германия ведет переговоры о закупке тысяч ракет европейского производства, в частности украинских крылатых ракет-дронов «Барс». Берлин стремится усилить собственные возможности сдерживания России на фоне задержек с поставками американских дальнобойных ракет «Томагавк».

По данным собеседников издания, Германия оказалась в конце очереди на получение американских крылатых ракет «Томагавк», поэтому ищет альтернативные варианты вооружения у европейских производителей.

По информации источников Bloomberg, представители Министерства обороны Германии обсуждают с американским оборонным стартапом Covenant возможный контракт на закупку тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem, предназначенных для поражения целей на большом расстоянии и оснащенных тяжёлой боевой частью.

Также немецкие чиновники ведут переговоры с Украиной о совместном производстве и закупке крылатой ракеты-дрона «Барс». Такое сотрудничество может стать одним из направлений расширения немецкого арсенала дальнобойного вооружения.

Среди других потенциальных поставщиков называют нидерландскую компанию Destinus SA, которая разрабатывает крылатые ракеты Ruta («Рута»), а также немецко-британский оборонный стартап Hypersonica. Последний работает над созданием сверхскоростной ракеты HS1.

В настоящее время единственной крылатой ракетой большой дальности на вооружении Вооруженных сил Германии является Taurus, которая запускается с воздушных носителей и имеет дальность около 500 километров. Ее производством занимаются компании MBDA и Saab AB.

Берлин также планирует приобрести американские крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk и наземную пусковую систему Typhon, разработанную американской компанией Raytheon.

Однако реализация этих планов сталкивается с задержками, которые, по данным Bloomberg, могут достигать пяти лет.

В связи с этим Германия рассматривает возможность закупки вооружения у различных производителей, чтобы усилить дальнобойные возможности и уменьшить зависимость от американских поставок.

Переговоры по ракетам «Барс», Anthem, Ruta и HS1 свидетельствуют о поиске Берлином альтернативных источников дальнобойного вооружения. В то же время окончательные решения по контрактам и объемам закупок будут зависеть от результатов переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее правительство Германии заявило, что не располагает собственной информацией о возможных задержках поставок Украине управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не одобрила передачу Украине части ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает The Washington Post. Хотя официального отказа нет, необходимые решения для поставки вооружения остаются несогласованными.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков в мире рос, а РФ производит больше ракет, чем существует средств для их уничтожения.

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