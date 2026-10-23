Amerykański samolot Gulfstream G400 ustanowił rekord prędkości

Eksperymentalny odrzutowiec biznesowy Gulfstream G400 ustanowił nowy rekord prędkości na trasie między Miami a Las Vegas. Samolot pokonał odległość między miastami w 4 godziny i 8 minut, osiągając średnią prędkość 0,89 Macha, co odpowiada około 1090 km/h.

Ponadto firma Gulfstream ogłosiła pierwszy lot modelu G400 z w pełni wyposażonym salonem.

Prezes firmy Mark Burns skomentował to osiągnięcie:

„Pierwszy lot naszego G400 z w pełni wyposażonym salonem oraz ten najnowszy rekord prędkości świadczą o systematycznej pracy, doświadczeniu i dynamicznym rozwoju programu” – zaznaczył Mark Burns.

Eksperymentalny model G400 oraz makietę jego kabiny zaprezentowano podczas niedawnych targów lotniczych NBAA-BACE. To właśnie podczas lotu na miejsce wydarzenia samolot ustanowił rekord prędkości. Na targach zaprezentowano go wraz z samolotami biznesowymi dalekiego zasięgu Gulfstream G700 i Gulfstream G800.

Firma Gulfstream zaprezentowała model G400 w 2021 roku. Producent pozycjonuje go jako pierwszy od ponad dziesięciu lat nowy samolot w swojej klasie z przestronnym wnętrzem.

G400 nie zastąpi żadnego z istniejących modeli w ofercie firmy. Ma on zająć pozycję pośrednią między modelem G280, który ma zostać zastąpiony przez G300, a odrzutowcami biznesowymi o dużym kabinie pasażerskiej – G500 i G600.

Deklarowana cena katalogowa Gulfstream G400 wynosi około 34,5 mln dolarów.

Przy standardowej prędkości przelotowej dla lotów długodystansowych wynoszącej 0,85 Macha samolot będzie w stanie pokonać do 4200 mil morskich, czyli około 7778 km, bez międzylądowania w celu uzupełnienia paliwa. Taki zasięg pozwoli na wykonywanie lotów bez międzylądowań, w szczególności z Nowego Jorku do Genewy lub z Miami do São Paulo.

Przy zwiększonej prędkości przelotowej wynoszącej 0,88 Macha zasięg lotu zmniejszy się do 3950 mil morskich, czyli około 7315 km. Maksymalna prędkość G400 wyniesie 0,90 Macha.

Producent przewidział kilka wariantów aranżacji kabiny Gulfstream G400 — dla dziewięciu, 11 lub 12 pasażerów. W razie potrzeby w kabinie można zorganizować miejsca do spania dla pięciu osób.

Do kluczowych cech samolotu należą: system oczyszczania powietrza oraz dziesięć dużych owalnych iluminatorów, które zapewniają panoramiczny widok.

Połączenie zasięgu lotu, osiągów prędkościowych i przestronnego wnętrza ma sprawić, że G400 stanie się idealnym wyborem do dalekich podróży służbowych bez międzylądowań.

Tymczasem amerykańska firma SyberJet zaprezentowała niedawno pełnowymiarowy makiet lekkiego prywatnego samolotu SJ36.

Deklarowany zasięg lotu SJ36 wynosi 3000 mil morskich, czyli 5556 km, a maksymalna wysokość — 49 000 stóp, co stanowi około 14 935 metrów.

Dzięki takim parametrom samolot może konkurować z modelami klasy średniej, zachowując jednocześnie oszczędność eksploatacji charakterystyczną dla lekkich samolotów odrzutowych.

Informację tę podała firma Gulfstream na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Wcześniej samolot Austrian Airlines, wykonujący lot OS82 z Tel Awiwu do Wiednia, wykonał awaryjne lądowanie w stolicy Bułgarii, Sofii, w związku z doniesieniem o możliwej bombie na pokładzie. Na pokładzie samolotu Airbus A320 znajdowało się 51 pasażerów i sześciu członków załogi.

Czytaj nas na