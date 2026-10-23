一架美国湾流G400飞机创下了速度纪录

一架Gulfstream G400实验型商务喷气机在迈阿密至拉斯维加斯的航线上创下了新的速度纪录。 该飞机仅用4小时8分钟便完成了两地间的航程，平均时速达到0.89马赫，约合1090公里/小时。

此外，湾流公司还宣布了首架配备全套客舱设施的G400飞机的首飞。

公司总裁马克·伯恩斯对此成就评论道：

“我们配备全套内饰的G400首飞以及此次创下的最新速度纪录，都证明了该项目的系统性工作、丰富经验和蓬勃发展，”马克·伯恩斯指出。

这架G400试验机及其客舱模型在最近举行的NBAA-BACE航空展上亮相。正是飞往展会现场的途中，该飞机创下了这一速度纪录。 在展会上，该机型与超远程公务机Gulfstream G700和Gulfstream G800一同亮相。

湾流公司于2021年推出了G400机型。制造商将其定位为十多年来该级别中首款拥有宽敞客舱的新机型。

G400不会取代该公司产品线中的任何现有机型。它将填补G280（该机型将被G300取代）与拥有宽敞客舱的G500及G600公务机之间的空白。

湾流G400的官方目录价约为3450万美元。

在0.85马赫的标准远程巡航速度下，该机型无需中途加油即可飞行4200海里（约7778公里）。 这样的航程使其能够执行直飞航班，例如从纽约飞往日内瓦，或从迈阿密飞往圣保罗。

若以0.88马赫的较高巡航速度飞行，航程将缩短至3950海里，即约7315公里。G400的最高速度为0.90马赫。

制造商为湾流G400提供了多种客舱布局方案——可容纳9名、11名或12名乘客。如有需要，客舱内可布置供5人使用的睡眠区。

该飞机的主要特点包括空气净化系统以及十个大型椭圆形舷窗，可提供全景视野。

航程、速度性能与宽敞客舱的结合，将使G400成为无需中途停靠的长途商务旅行的理想选择。

与此同时，美国SyberJet公司近期展示了轻型私人飞机SJ36的全尺寸模型。

据称，SJ36的航程可达3000海里（即5556公里），最大飞行高度为49 000英尺，约合14 935米。

凭借这些性能参数，该机型不仅能与中档机型一较高下，同时还保留了轻型喷气式飞机特有的运营经济性。

湾流公司（Gulfstream）在其官方网站上发布了这一消息。

此前，奥地利航空一架执飞OS82航班（从特拉维夫飞往维也纳）的飞机，因接到机上可能有炸弹的报告，在保加利亚首都索非亚紧急降落。 这架空客A320客机上共有51名乘客和6名机组人员。

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