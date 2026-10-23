Экспериментальный бизнес-джет Gulfstream G400 установил новый рекорд скорости на маршруте между Майами и Лас-Вегасом. Самолет преодолел расстояние между городами за 4 часа 8 минут, развив среднюю скорость 0,89 Маха, что составляет примерно 1090 км/ч.

Кроме того, компания Gulfstream объявила о первом полете G400 с полностью оборудованным салоном.

Президент компании Марк Бернс прокомментировал это достижение:

«Первый полет нашего G400 с полностью оборудованным салоном и этот последний рекорд скорости свидетельствуют о системной работе, опыте и динамичном развитии программы», — отметил Марк Бернс.

Экспериментальный G400 и макет его салона были представлены на недавнем авиасалоне NBAA-BACE. Именно во время перелета к месту проведения мероприятия самолет установил рекорд скорости. На выставке его продемонстрировали вместе со сверхдальномагистральными бизнес-джетами Gulfstream G700 и Gulfstream G800.

Компания Gulfstream представила модель G400 в 2021 году. Производитель позиционирует её как первый за более чем десять лет новый самолёт в своём классе с просторным салоном.

G400 не заменит ни одну из существующих моделей в линейке компании. Он должен занять промежуточное место между G280, на смену которому должен прийти G300, и бизнес-джетами с большим салоном G500 и G600.

Заявленная каталожная цена Gulfstream G400 составляет около 34,5 млн долларов.

На стандартной крейсерской скорости для дальних перелетов в 0,85 Маха самолет сможет преодолевать до 4200 морских миль, или примерно 7778 км, без дозаправки. Такая дальность позволит выполнять беспосадочные рейсы, в частности из Нью-Йорка в Женеву или из Майами в Сан-Паулу.

При повышенной крейсерской скорости 0,88 Маха дальность полета сократится до 3950 морских миль, или около 7315 км. Максимальная скорость G400 составит 0,90 Маха.

Производитель предусмотрел несколько вариантов компоновки салона Gulfstream G400 — на девять, 11 или 12 пассажиров. При необходимости в салоне можно обустроить спальные места для пяти человек.

Среди ключевых особенностей самолета — система очистки воздуха и десять больших овальных иллюминаторов, обеспечивающих панорамный обзор.

Сочетание дальности полета, скоростных характеристик и просторного салона должно сделать G400 оптимальным выбором для дальних деловых поездок без промежуточных посадок.

Между тем американская компания SyberJet недавно представила полноразмерный макет лёгкого частного самолёта SJ36.

Заявленная дальность полета SJ36 достигает 3000 морских миль, или 5556 км, а максимальная высота — 49 000 футов, что составляет примерно 14 935 метров.

Благодаря таким характеристикам самолет может конкурировать с моделями среднего класса, при этом сохраняя экономичность эксплуатации, присущую легким реактивным самолетам.

Об этом сообщила компания Gulfstream на своём официальном сайте.

Ранее самолёт Austrian Airlines, выполнявший рейс OS82 из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в столице Болгарии Софии из-за сообщения о возможной бомбе на борту. На борту Airbus A320 находились 51 пассажир и шесть членов экипажа.

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