Archeolodzy morscy podczas nowych badań zatopionego statku Vrak 5 w Szwecji, w pobliżu zamku Häringe na południe od Sztokholmu, odkryli cegły, które mogą wskazywać miejsce okrętowej kuchni. Jednostka jest uważana za najstarszy ze znanych okrętów wojennych znalezionych u wybrzeży Szwecji lub Danii, informuje CBS News.

Badacze znaleźli również części takielunku. Podczas prac używają specjalnych pomp, aby usunąć osady denne i odsłonić elementy konstrukcji statku. Celem ekspedycji jest dokładniejsze udokumentowanie wraku, ustalenie cech konstrukcyjnych jednostki oraz uzyskanie nowych danych o jej zatonięciu.

Statek o długości do 45 metrów

Kierownik projektu, archeolog morski ze szwedzkiego Muzeum Wraków Håkan Altrock, zaznaczył, że Vrak 5 miał prawdopodobnie od 40 do 45 metrów długości w czasie eksploatacji. Pozostałości jednostki odkryto po raz pierwszy pod koniec XIX wieku. Jest ona jednym z pięciu statków leżących na dnie cieśniny Landfjärden, podczas gdy większość innych lokalnych wraków datowana jest na XVII–XVIII wiek.

W lutym 2025 roku naukowcy datowali Vrak 5 na lata 80. XV wieku, nie wykluczając datowania na lata 60. XV wieku. Altrock powiedział, że na razie nie można z całą pewnością ustalić, czy jednostka należała do Szwecji, czy Danii. Drewno wykorzystane do jej budowy pochodziło z obszaru, który obecnie należy do południowo-wschodniej Szwecji.

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Technologia poszycia stykowego

Według Altrocka Vrak 5 jest pierwszym znanym w Skandynawii przykładem jednostki z regionu Bałtyku zbudowanej w technologii poszycia stykowego. W tej metodzie deski kadłuba układa się krawędź w krawędź, a nie na zakładkę, co umożliwiało budowanie większych i mocniejszych statków potrzebnych do montażu ciężkich dział.

W ramach osobnego projektu archeolodzy badają również dietę załogi. Doktorantka archeologii morskiej Mathilda Jarl powiedziała, że na pokładzie jedzono ryby, mięso i kasze, a większość potraw gotowano w garnkach. Załoga piła głównie piwo, natomiast osoby o wyższym statusie mogły pić wino.

Przyczyna zatonięcia Vrak 5 pozostaje obecnie nieznana. Altrock wspomniał o XIX-wiecznych pogłoskach o pożarze na pokładzie i zasugerował, że statek mógł zatonąć podczas duńskiego ataku na zamek Häringe w 1501 roku, podkreślając, że jest to tylko jedna z wersji.

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