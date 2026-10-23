海洋考古学家在瑞典斯德哥尔摩以南、赫林厄城堡附近对沉船Vrak 5开展新一轮研究时，发现了可能表明船上厨房位置的砖块。这艘船被认为是在瑞典或丹麦海岸附近发现的已知最古老军舰，CBS新闻报道。

研究人员还发现了部分索具。在作业期间，他们使用专用泵清除海底沉积物，以露出船体结构部件。此次考察旨在更详细地记录这处沉船遗址，查明该船的建造特点，并获得有关其沉没的新数据。

船长可达45米

项目负责人、瑞典沉船博物馆海洋考古学家霍坎·阿尔特罗克表示，Vrak 5服役时的长度可能为40至45米。这艘船的遗存于19世纪末首次被发现。它是位于兰德菲耶尔登海峡海底的五艘船之一，而当地大多数其他沉船的年代可追溯至17至18世纪。

2025年2月，科学家将Vrak 5断代为15世纪80年代，同时不排除其属于15世纪60年代的可能性。阿尔特罗克说，目前还无法确切确定该船属于瑞典还是丹麦。用于建造它的木材来自如今属于瑞典东南部的地区。

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平接外板技术

阿尔特罗克表示，Vrak 5是斯堪的纳维亚地区已知首艘采用平接外板技术建造的波罗的海地区船只。在这种方法中，船体木板边缘相接，而不是相互重叠，从而能够建造更大、更坚固的船只，以安装重型火炮。

在另一项项目中，考古学家也在研究船员的饮食。海洋考古学博士生玛蒂尔达·亚尔表示，船上食用鱼、肉和粥，大多数食物在锅中烹煮。船员主要饮用啤酒，而身份较高的人则可能饮用葡萄酒。

Vrak 5沉没的原因目前尚不清楚。阿尔特罗克提到19世纪有关船上发生火灾的传言，并推测该船可能在1501年丹麦人袭击赫林厄城堡期间沉没，同时强调这只是其中一种说法。

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