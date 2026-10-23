Морские археологи во время новых исследований затонувшего судна Vrak 5 в Швеции, возле замка Хэринге к югу от Стокгольма, обнаружили кирпичи, которые могут указывать на место корабельного камбуза. Судно считают старейшим из известных военных кораблей, найденных у берегов Швеции или Дании, сообщает CBS News.

Исследователи также нашли части такелажа. Во время работ они используют специальные насосы, чтобы убрать донные отложения и открыть элементы конструкции корабля. Цель экспедиции — подробнее задокументировать кораблекрушение, выяснить особенности строительства судна и получить новые данные о его гибели.

Судно длиной до 45 метров

Руководитель проекта, морской археолог Музея кораблекрушений Швеции Хокан Альтрок отметил, что длина Vrak 5 во время эксплуатации, вероятно, составляла от 40 до 45 метров. Впервые остатки судна обнаружили в конце XIX века. Оно является одним из пяти кораблей на дне пролива Ландфьерден, тогда как большинство других местных затонувших судов датируют XVII–XVIII веками.

В феврале 2025 года ученые датировали Vrak 5 1480-ми годами, не исключая датировки 1460-ми. Альтрок сказал, что точно установить принадлежность судна Швеции или Дании пока невозможно. Древесина для его строительства происходила с территории, которая сейчас относится к юго-восточной Швеции.

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Технология обшивки встык

По словам Альтрока, Vrak 5 является первым известным в Скандинавии примером судна Балтийского региона, построенного по технологии обшивки встык. При таком способе доски корпуса укладывают край к краю, а не внахлест, что позволяло строить более крупные и прочные суда, необходимые для установки тяжелых пушек.

В рамках отдельного проекта археологи также изучают питание экипажа. Аспирантка по морской археологии Матильда Ярл рассказала, что на борту ели рыбу, мясо и каши, а большинство блюд готовили в горшках. Экипаж преимущественно пил пиво, тогда как люди более высокого статуса могли употреблять вино.

Причина затопления Vrak 5 сейчас неизвестна. Альтрок упомянул слухи XIX века о пожаре на борту и предположил, что корабль мог затонуть во время нападения датчан на замок Хэринге в 1501 году, подчеркнув, что это лишь одна из версий.

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