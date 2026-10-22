Według The Guardian, 9,6% osób w wieku 16 lat i starszych w Anglii i Walii, czyli około 4,7 mln osób, doświadczyło przemocy domowej w ciągu roku. Takie wyniki wykazało Badanie Przestępczości w Anglii i Walii, przeprowadzone przez brytyjski Urząd Statystyk Narodowych.

Wskaźnik wzrósł w ciągu roku

Dla porównania, w okresie roku do września 2025 roku przemocy domowej doświadczyło 7,8% dorosłych, czyli około 3,8 mln osób. Urząd Statystyk Narodowych zaznaczył, że na szacunki mogły wpłynąć niewielkie zmiany w badaniu oraz niepewność związana ze zbieraniem danych na wrażliwy temat. Jednocześnie urząd uważa, że wzrost częściowo odzwierciedla rzeczywiste zmiany.

Wzrost wskaźnika wiąże się przede wszystkim ze znacznym zwiększeniem liczby przypadków przemocy ze strony partnera intymnego — o niemal 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie nie odnotowano statystycznie istotnej zmiany w zakresie przemocy ze strony członków rodziny: wskaźnik wzrósł jedynie o 0,1%.

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Inne rodzaje przestępstw

Również 2,1% respondentów, czyli około 1 mln osób, doświadczyło wiktymizacji seksualnej, a 3,9%, czyli szacunkowo 1,9 mln osób, — stalkingu. Wskaźników tych nie porównuje się z wcześniejszymi szacunkami, ponieważ zastosowano w ich przypadku nowe pytania.

Łącznie co najmniej z jednym z trzech rodzajów przestępstw — przemocą domową, wiktymizacją seksualną lub stalkingiem — zetknęło się 10,9% osób w wieku 16 lat i starszych, czyli około 5,3 mln dorosłych. Wśród kobiet wskaźnik ten wyniósł 12,8%, czyli około 3,2 mln osób, a wśród mężczyzn — 8,9%, czyli około 2,1 mln.

Badanie prowadzone jest osobiście w gospodarstwach domowych i każdego roku obejmuje ponad 30 tys. dorosłych. Obecne statystyki dotyczą roku finansowego zakończonego w marcu 2026 roku. Organizacja charytatywna Refuge oświadczyła, że dane budzą niepokój, i wezwała do zapewnienia stabilnego długoterminowego finansowania wyspecjalizowanych usług wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy.

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