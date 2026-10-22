据《卫报》报道，英格兰和威尔士16岁及以上人群中有9.6%的人，即约470万人，在一年内遭受过家庭暴力。英国国家统计局开展的英格兰和威尔士犯罪调查得出了这一结果。

该指标一年内上升

相比之下，截至2025年9月的一年期间，7.8%的成年人，即约380万人，遭受过家庭暴力。国家统计局指出，调查中的细微变化以及在敏感话题上收集数据所固有的不确定性，可能影响了估算结果。同时，该机构认为，这一增长部分反映了实际变化。

该指标上升主要与来自亲密伴侣的暴力案件显著增加有关——与前一年相比增加近2%。与此同时，来自家庭成员的暴力没有出现具有统计学意义的变化：该指标仅上升0.1%。

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其他类型犯罪

此外，2.1%的受访者，即约100万人，遭受过性受害，而3.9%，即约190万人，遭遇过跟踪骚扰。由于对此采用了新问题，这些指标未与此前的估算进行比较。

总体而言，16岁及以上人群中有10.9%的人，即约530万名成年人，至少遭遇过三类犯罪中的一种：家庭暴力、性受害或跟踪骚扰。女性中该比例为12.8%，即约320万人；男性中为8.9%，即约210万人。

该调查在家庭中面对面进行，每年覆盖超过3万名成年人。当前统计数据涉及截至2026年3月的财政年度。慈善机构Refuge表示，这些数据令人担忧，并呼吁为受害者专门支持服务提供稳定的长期资金。

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