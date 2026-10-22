9,6% дорослих Англії та Уельсу зазнали домашнього насильства — The Guardian

За даними The Guardian, в Англії та Уельсі 9,6% людей віком від 16 років, або близько 4,7 млн осіб, зазнали домашнього насильства протягом року. Такі результати показало Опитування злочинності в Англії та Уельсі, проведене Управлінням національної статистики Великої Британії.

Показник зріс за рік

Для порівняння, у річному періоді до вересня 2025 року домашнього насильства зазнали 7,8% дорослих, або приблизно 3,8 млн людей. В Управлінні національної статистики зазначили, що на оцінки могли вплинути незначні зміни в опитуванні та невизначеність, притаманна збору даних на чутливу тему. Водночас відомство вважає, що зростання частково відображає реальні зміни.

Зростання показника пов’язують передусім зі значним збільшенням випадків насильства з боку інтимного партнера — майже на 2% порівняно з попереднім роком. Водночас статистично значущої зміни щодо насильства з боку членів сім’ї не зафіксували: показник зріс лише на 0,1%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші види злочинів

Також 2,1% опитаних, тобто близько 1 млн людей, зазнали сексуальної віктимізації, а 3,9%, або орієнтовно 1,9 млн осіб, — переслідування. Ці показники не порівнюють із попередніми оцінками, оскільки для них застосували нові запитання.

Загалом щонайменше з одним із трьох видів злочинів — домашнім насильством, сексуальною віктимізацією або переслідуванням — зіткнулися 10,9% людей віком від 16 років, або близько 5,3 млн дорослих. Серед жінок цей показник становив 12,8%, або приблизно 3,2 млн осіб, серед чоловіків — 8,9%, або близько 2,1 млн.

Опитування проводять особисто в домогосподарствах і щороку воно охоплює понад 30 тисяч дорослих. Поточна статистика стосується фінансового року, що завершився у березні 2026 року. Благодійна організація Refuge заявила, що дані викликають занепокоєння, та закликала забезпечити стабільне довгострокове фінансування спеціалізованих служб допомоги постраждалим.

Читай нас у