По данным The Guardian, в Англии и Уэльсе 9,6% людей в возрасте от 16 лет, или около 4,7 млн человек, подверглись домашнему насилию в течение года. Такие результаты показало Исследование преступности в Англии и Уэльсе, проведенное Управлением национальной статистики Великобритании.

Показатель вырос за год

Для сравнения, за годовой период до сентября 2025 года домашнему насилию подверглись 7,8% взрослых, или примерно 3,8 млн человек. В Управлении национальной статистики отметили, что на оценки могли повлиять незначительные изменения в опросе и неопределенность, присущая сбору данных по чувствительной теме. В то же время ведомство считает, что рост частично отражает реальные изменения.

Рост показателя связывают прежде всего со значительным увеличением случаев насилия со стороны интимного партнера — почти на 2% по сравнению с предыдущим годом. В то же время статистически значимого изменения в отношении насилия со стороны членов семьи не зафиксировали: показатель вырос лишь на 0,1%.

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Другие виды преступлений

Также 2,1% опрошенных, то есть около 1 млн человек, подверглись сексуальной виктимизации, а 3,9%, или ориентировочно 1,9 млн человек, — преследованию. Эти показатели не сравнивают с предыдущими оценками, поскольку для них применили новые вопросы.

В целом как минимум с одним из трех видов преступлений — домашним насилием, сексуальной виктимизацией или преследованием — столкнулись 10,9% людей в возрасте от 16 лет, или около 5,3 млн взрослых. Среди женщин этот показатель составил 12,8%, или примерно 3,2 млн человек, среди мужчин — 8,9%, или около 2,1 млн.

Опрос проводят лично в домохозяйствах, и ежегодно он охватывает более 30 тыс. взрослых. Текущая статистика касается финансового года, завершившегося в марте 2026 года. Благотворительная организация Refuge заявила, что данные вызывают обеспокоенность, и призвала обеспечить стабильное долгосрочное финансирование специализированных служб помощи пострадавшим.

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